Новогоднюю ёлку ищет псковский приют «Зоозащита»
Псковская областная общественная организация «Зоозащита» ищет новогоднюю ёлку. Об этом сообщается в группе зоозащитников в VK.
Отмечается, что в приюте в новогодние каникулы всегда много гостей, среди которых дети, этот год не станет исключением. Но пока не удалось ещё отыскать подходящую новогоднюю ёлку.
«Может быть у кого-то будет желание пожертвовать новогоднее дерево для приюта, будем очень благодарны. Мы планируем, как обычно, установить его на улице. У нас есть гирлянды и игрушки. Чтобы ёлка/сосна была заметна среди сугробов, она должна быть высотой 2,5 м и больше», – говорится в посте.
Кроме того, как уточнили зоозащитники, в помещении будет установлено искусственное новогоднее дерево, оно есть в наличии.
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