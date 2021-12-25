Поддельную тысячу рублей изъяли в банке Пскова
В Пскове изъята тысячерублёвая банкнота с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Фальшивку обнаружили 22 декабря в финансовом учреждении города. По имеющимся данным, поступила эта фальшивая купюра из торговой организации посёлка Бежаницы.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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