Поддельную тысячу рублей изъяли в банке Пскова

09:38, 25 декабря 2021, ПАИ

В Пскове изъята тысячерублёвая банкнота с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фальшивку обнаружили 22 декабря в финансовом учреждении города. По имеющимся данным, поступила эта фальшивая купюра из торговой организации посёлка Бежаницы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.