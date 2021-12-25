63 единицы гражданского оружия изъяли росгвардейцы у псковичей
В Псковской области росгвардейцы изъяли у жителей 63 единицы гражданского оружия в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией ровели более 800 проверок условий хранения оружия.
За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия составлено 29 административных протоколов.
В ходе проверки владельцев гражданского оружия росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.
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