Женщина погибла в ДТП в Островском районе
В Островском районе на 347-м километре на трассе произошло ДТП, сообщает корреспондент районной газеты «Островские вести».
Как сообщили в ГИБДД, ВАЗ-2111 двигался со стороны Опочки в Остров, автомобиль начало заносить, после чего он врезался в двигающуюся навстречу фуру. Водитель грузовика утверждает, что пытался затормозить, но не смог.
В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, мужчина около 70 лет, пассажирка скончалась. Их забрала скорая.
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