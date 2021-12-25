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Происшествия

Женщина погибла в ДТП в Островском районе

В Островском районе на 347-м километре на трассе произошло ДТП, сообщает корреспондент районной газеты «Островские вести».

Как сообщили в ГИБДД, ВАЗ-2111 двигался со стороны Опочки в Остров, автомобиль начало заносить, после чего он врезался в двигающуюся навстречу фуру. Водитель грузовика утверждает, что пытался затормозить, но не смог. 

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, мужчина около 70 лет, пассажирка скончалась. Их забрала скорая.  

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