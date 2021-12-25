Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области
В Псковской области от коронавируса скончались ещё пять человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 225 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал Псковской области.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram также отметил, что всего в Псковской области коронавирусом заразилось 70 520 человек (за сутки — 155), 63 957 пациентов выздоровело (за сутки — 511).
Всего специалисты провели 707 782 теста на коронавирус (за сутки – 1 945).
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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