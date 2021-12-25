Автобус столкнулся с автомобилем в Пскове на площади Ленина

13:37, 25 декабря 2021, ПАИ

В Пскове на площади Ленина автобус №25 столкнулся с автомобилем. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, пострадавших в ДТП нет.

На месте происшествия работает аварийно-спасательная служба, скорая помощь, сотрудники ДПС. В автобусе находились 15 человек.