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Происшествия

Автобус столкнулся с автомобилем в Пскове на площади Ленина

В Пскове на площади Ленина автобус №25 столкнулся с автомобилем. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, пострадавших в ДТП нет.

На месте происшествия работает аварийно-спасательная служба, скорая помощь, сотрудники ДПС. В автобусе находились 15 человек.

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