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Общество

Псковский аэродром впервые использовали в качестве запасного

Псковский аэродром впервые за последнее время использовался в качестве запасного. Об этом заявил и. о. директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Алексей Сырорыбов, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

«Воздушное судно авиакомпании «Россия» следовало по маршруту Анапа – Санкт-Петербург, на борту находилось 116 пассажиров. Из-за плохих метеоусловий он не смог сесть в Пулково и использовал аэродром в Пскове в качестве запасного», – отметил Сырорыбов.

По его словам, посадка прошла успешно, пассажиры отдохнули в аэровокзале, самолёт дозаправился и через два часа вылетел в Петербург, где благополучно приземлился в аэропорту Пулково.

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