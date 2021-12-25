Псковский аэродром впервые использовали в качестве запасного

15:12, 25 декабря 2021, ПАИ

Псковский аэродром впервые за последнее время использовался в качестве запасного. Об этом заявил и. о. директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Алексей Сырорыбов, пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

«Воздушное судно авиакомпании «Россия» следовало по маршруту Анапа – Санкт-Петербург, на борту находилось 116 пассажиров. Из-за плохих метеоусловий он не смог сесть в Пулково и использовал аэродром в Пскове в качестве запасного», – отметил Сырорыбов.

По его словам, посадка прошла успешно, пассажиры отдохнули в аэровокзале, самолёт дозаправился и через два часа вылетел в Петербург, где благополучно приземлился в аэропорту Пулково.