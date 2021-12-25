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Общество

Александр Козловский вместе со школьниками передали корм в великолукский приют «Милый»

25 декабря депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский вместе со школьниками, юными футболистами «Экспресса» и их наставником Егором Жуковым, депутатом областного Собрания Еленой Даньшовой передали корм для подопечных великолукского приюта «Милый». Об этом Козловский сообщает на своей странице в VK.

По его словам, он вместе с основательницей приюта Татьяной Тимофеевой и инициатором акции Еленой Егоровой обсудил проблемы, с которыми сталкиваются зоозащитники, а также необходимость дополнения законодательства. «Подняли серьёзные вопросы, будем вместе обсуждать и продвигать их решение на федеральном уровне», – отметил Александр Козловский.

Одновременно с ними приют «Веретье» посетили школьники и футболисты вместе с депутатом областного Собрания Татьяной Фомченковой. 

«Сегодняшним визит в приюты стал продолжением акции помощи бездомным животным, которую мы запустили в этом месяце. Хочу напомнить, что братьям нашим меньшим можно и нужно помогать всегда, вне зависимости от того, проводятся благотворительные мероприятия или нет. Сбор средств на помощь приютам и фотовыставка в «Апельсине» продолжаются. 

Наша акция – это ещё один способ напомнить об ответственном отношении к животным, а также о необходимости оказания поддержки приютам, работа которых зачастую держится на энтузиазме людей с добрым сердцем. И очень хочется верить в то, что в скором времени подопечные приютов обретут любящий дом», – отметил Александр Козловский. 

Он поблагодарил всех, кто поддержал благотворительную акцию и принял в ней «самое деятельное участие».

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