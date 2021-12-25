Итоги опроса: большинство пользователей ПАИ выбрали в качестве главного новогоднего атрибута ёлку и мандарины

16:27, 25 декабря 2021, ПАИ

Ровно через неделю мы пересечём границу 2021 года и смело ворвёмся в новогодние каникулы. Ощущение праздника растёт в мандариновой прогрессии и бенгальскими темпами. Псковское агентство информации представляет результаты пользовательского опроса, который показывает, какой новогодний атрибут является фаворитом среди наших зрителей и читателей.

Для большинства участников опроса Новый год невозможен без ёлки и мандаринов. За этот вариант проголосовало чуть больше 60% респондентов. 4% неотъемлемой частью праздника считают просмотр советских фильмов. Чуть более 3% в качестве новогоднего атрибута выбирают шампанское и оливье. Меньше процента предпочитают салют, хлопушки и бенгальские огни. 31% не готовы размениваться по мелочам и предпочитают всё и сразу.

Большинство россиян (75%) выбирают в качестве новогодних украшений фигурки и шары, самые популярные из них: Дед Мороз, елка, шишка, снеговик, снежинка, олень, колокольчик, Санта-Клаус и сердце. Это выяснили аналитики Яндекс.Маркета, отдельно изучив структуру спроса на искусственные елки.

В топе продаж фигурок животных первое место занимают олени, второе — птицы, а вот фигурки тигра — символа 2022 года по китайскому календарю - занимают лишь третье место. Менее популярны медведи, пингвины и зайцы.

Самые востребованные цвета новогодних украшений: красный, золотистый, белый, серебристый и зеленый. Основу ассортимента новогодних елок составляют искусственные деревья. Большинство покупателей (более 90%) выбирают елки традиционного зеленого цвета.

Согласно опросам, почти половина россиян планируют ограничить расходы на праздничный стол пятью тысячами рублей. Треть намерены уложиться в десять. И только каждый сотый на еду и напитки выделит больше 50 тысяч рублей. К слову, шесть с половиной процентов соотечественников вовсе не устраивают застолье в новогоднюю ночь.

Сэкономят и на подарках. Больше трети россиян выделят на это пять тысяч рублей. Пятнадцать процентов — до десяти тысяч, 37 — еще больше. Есть и те, кто обойдется без презентов. При этом самый желанный дар — деньги. Такие данные публикует РИА Новости.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто – достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.