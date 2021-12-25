Спикер нижней палаты рассказал о наиболее значимых решениях, принятых Госдумой в 2021 году

18:09, 25 декабря 2021, ПАИ

Законы о требовании к иностранным IT-компаниям открывать представительства в РФ, налоговом вычете на спорт и увеличении материнского капитала стали одними из самых важных среди принятых Госдумой в 2021 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Он отметил, что депутаты защитили права россиян, не желающих проходить биометрию. Нежелание гражданина использовать эти персональные данные для идентификации не сможет быть основанием для отказа в предоставлении муниципальных и государственных услуг, считает политик.

По словам Володина, ещё одно поможет россиянам сохранить средства. Речь идёт об ограничении выдачи необеспеченных потребкредитов и займов: 30 % россиян, имеющих кредит, отдают более 80 % дохода, в результате чего попадают в финансовую зависимость.