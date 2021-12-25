Митрополит Иларион выступил за создание сериала о жизни священников Русской православной церкви
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил в эфире телеканала «Россия-24», что сериал о жизни священников Русской православной церкви был бы востребован в обществе.
Он подчеркнул, что готов был бы выступить соавтором сериала о жизни Русской православной церкви, и добавил, что подобный фильм ему было бы интересно создать.
Митрополит сообщил, что для многих жизнь церкви остаётся закрытой или табуированной темой: многие совершенно не знают, чем живут священники, чем они занимаются. Он также отметил, что предпочёл бы, чтобы сериал касался не патриарха или членов Священного синода, а чтобы в нём была показана реальная жизнь священника.
Он пояснил, что о настоящей жизни священников мало пишут и очень мало знают.
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Митрополит Иларион выступил за создание сериала о жизни священников Русской православной церкви