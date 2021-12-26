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Культура

Евстратиев день наступил по народному календарю

Фото с сайта pixabay.com.

День Евстратия отмечали в память о святом мученике 26 декабря в прошлом. Об этом пишет calend.ru.

К этому празднику становилось ясно, что продолжительность дня увеличивалась. Говорили: «Мученик Евстрат солнышку рад». Заметив перемену погоды, делали прогнозы на грядущий год: каждый из следующих 12 дней предсказывал погоду на месяц, начиная с января.

Считалось, что в Евстратиев день нельзя сквернословить: ведьма может упасть с неба прямо на голову. 

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