Снег и небольшой мороз прогнозируют сегодня в Пскове
Снег и небольшой мороз ожидаются сегодня, 26 декабря, в Пскове. Об этом сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
В Пскове дневная температура приблизится к -6...-8 градусам. В городе обещают облачную погоду и снег.
Температура по области составит -4...-9 градусов. В регионе возможен небольшой снег, местами умеренный снег и метель.
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