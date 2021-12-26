Снег и небольшой мороз прогнозируют сегодня в Пскове

09:01, 26 декабря 2021, ПАИ

Снег и небольшой мороз ожидаются сегодня, 26 декабря, в Пскове. Об этом сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Пскове дневная температура приблизится к -6...-8 градусам. В городе обещают облачную погоду и снег.

Температура по области составит -4...-9 градусов. В регионе возможен небольшой снег, местами умеренный снег и метель.