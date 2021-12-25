Жители села могут получить фиксированную выплату к пенсии
Жители российских сел могут получить фиксированную выплату к пенсии, сообщил ПФР на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Отмечается, что для получения выплаты не потребуется обращаться в Пенсионный фонд – перерасчет происходит автоматически.
Условием для получения 25% надбавки к фиксированной выплате является стаж проживания в сельском хозяйстве не менее 30 лет и статус неработающего пенсионера.
В ПФР добавили, что с 2022 года при переезде из сельской местности доплата будет сохраняться.
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