Стало известно, как будет осуществляться движение автобусов после закрытия Троицкого моста

20:40, 25 декабря 2021, ПАИ

Движение автобусов во время реконструкции Троицкого моста обсудили в городской администрации, сообщается на их странице в Instagram.

В ведомстве отметили, что мост закроют в апреле ориентировочно на полгода. Автобусы № 11 и 1 будут перенаправлены по мосту имени Александра Невского и Кузнецкому мосту. Прорабатывается вариант пустить автобус № 11 по улице Карла Маркса с выходом на площадь Ленина. На подмогу автобусу № 1 придёт изменённый маршрут автобуса № 30.