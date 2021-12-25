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Общество

Стало известно, как будет осуществляться движение автобусов после закрытия Троицкого моста

Движение автобусов во время реконструкции Троицкого моста обсудили в городской администрации, сообщается на их странице в Instagram.

В ведомстве отметили, что мост закроют в апреле ориентировочно на полгода. Автобусы № 11 и 1 будут перенаправлены по мосту имени Александра Невского и Кузнецкому мосту. Прорабатывается вариант пустить автобус № 11 по улице Карла Маркса с выходом на площадь Ленина. На подмогу автобусу № 1 придёт изменённый маршрут автобуса № 30.

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