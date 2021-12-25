Возможность заезда автобуса к инфекционной больнице обсудили на совещании в администрации города

21:00, 25 декабря 2021, ПАИ

На совещании в администрации города Пскова обсудили вопросы организации общественного транспорта, сообщили на странице городской администрации в Instagram.

В числе таких вопросов – возможность заезда автобуса к инфекционной больнице на ул. Доставалова, 14, организация перевозки пассажиров на Крестовское кладбище в церковные праздники, расширение автобусной остановки возле железнодорожного музея на улице Вокзальной для того, чтобы убрать отстойник автобусов с Привокзальной площади.

В ведомстве сообщили, что вопросы, озвученные на встрече, требуют детальной проработки.

«Администрация города во главе с Борисом Елкиным принимает конструктивные предложения!» – заключили в городской администрации.