Юлия Пересильд запустила поздравительный Instagram-флешмоб в космической маске

21:39, 25 декабря 2021, ПАИ

Юлия Пересильд в своем Instagram-аккаунте запустила поздравительный флешмоб в космической маске.

«Я рада сделать вам, мои дорогие, такой необычный подарочек! В этом году КОСМОС ворвался в мою жизнь, чему я несказанно рада. Но, судя по тому, как многие люди следили за нашим полетом, переживали, бросали все и смотрели старт (и таких историй от людей у меня уже много), судя по 3 мешкам писем от вас, на которые я обязательно отвечу, КОСМОС ворвался и в вашу жизнь!», - обратилась к подписчикам актриса.

Она предложила аудитории записать поздравления своим друзьям и близким в космической маске. Юлия Пересильд подчеркнула, что видео за ее спиной снято прямиком с МКС.

Найти эту маску можно в «сторис» или в профиле, сообщила актриса, – в разделе эффектов.

«Пробуйте на себе, делитесь и отмечайте меня», - заключила она.