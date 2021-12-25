31 декабря Netflix выпустит голливудскую версию фильма «Ирония судьбы»
Голливудская версия фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Марюса Вайсберга выйдет на платформе Netflix 31 декабря, пишет «Известия».
Американская картина называется «О судьбе» (About Fate). Роль Лукашина в ней исполнит известный по сериалу «Фарго» актер Томас Манн. В отличие от советской версии, американскому герою по сюжету всего 30, а не 40 лет.
В главной женской роли снялась Эмма Робертс, а образ Ипполита в проекте Netflix передал британский актер китайского происхождения Льюис Тан.
Вайсберг отметил, что задумка оригинального фильма оказалась актуальной в современных реалиях США.
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