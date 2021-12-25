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Врач рассказал, какие привычки способствуют попаданию вируса в организм

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik предупредил, какие привычки повышают риск заболеть COVID-19.

Он отметил, что качество слизистых оболочек человека во многом определяет устойчивость к вирусным заболеваниям: если слизистая вырабатывает достаточное количество защитных веществ, вирусу сложнее проникнуть в организм. Однако при курении слизистая раздражается, воспаляется, и через нее инфекция гораздо быстрее воздействует на человека.

Неправильное пищевое поведение также увеличивает вероятность заболевания, добавил врач. По его словам, если человек неправильно питается, пьет мало воды и переедает, его постоянно мучает изжогачто приводит к обжиганию слизистых при изжоге, а вследствие этого – к их сухости.

Еще один фактор риска — сухой воздух и пыль в помещении. Врач подчеркнул, что воздух в квартире не должен быть сухим, чтобы не было избытка пыли, которая тоже сушит слизистые. Помещение должно проветриваться, также необходимо периодически проводить влажную уборку.

Отсутствие привычки мыть руки перед едой увеличивает опасность, потому что COVID-19, как и грипп, передается в том числе через грязные руки, заключил он.

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