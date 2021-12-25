В городе Пыталово загорелась баня
Сегодня в городе Пыталово в 19:07 загорелась баня, передает корреспондент газеты «Наша жизнь».
По предварительной информации, возгорание произошло на улице Белой. На место происшествия выехала пожарная охрана Псковской области. В ходе пожара баня была повреждена огнём.
В ликвидации огня принимали участие шесть работников ПЧ-28 и две единицы техники.
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