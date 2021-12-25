Эксперты рассказали о симптомах COVID-19, проявляющихся только у привитых
Express сообщил, что у омикрон-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у вакцинированных людей.
По словам профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, у заразившихся «омикроном» привитых пациентов наблюдались тошнота и потеря аппетита.
Он подчеркнул, что температура у этих пациентов была невысокая, болела голова и присутствовала боль в горле. Причём у некоторых и вовсе была рвота.
В качестве основных симптомов «омикрона» в статье называются кашель, слабость, насморк и заложенность носа.
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