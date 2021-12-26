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Общество

Более пятисот человек выздоровели после COVID-19 в Псковской области за сутки

Фото: ПАИ.

Более пятисот жителей региона излечились от коронавируса, по данным на 25 декабря. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ещё 582 человека выписаны с больничных по коронавирусу. Всего, согласно обновлённой статистике, за сутки стали известны результаты 1 141 анализа на COVID-19.

Ранее ПАИ сообщало о числе новых случаев заражения коронавирусом.

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