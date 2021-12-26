Более пятисот человек выздоровели после COVID-19 в Псковской области за сутки
Более пятисот жителей региона излечились от коронавируса, по данным на 25 декабря. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Ещё 582 человека выписаны с больничных по коронавирусу. Всего, согласно обновлённой статистике, за сутки стали известны результаты 1 141 анализа на COVID-19.
Ранее ПАИ сообщало о числе новых случаев заражения коронавирусом.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как планируете провести новогодние каникулы?
25 декабря 2021
Российские студенты смогут проходить стажировку в ведущих высокотехнологичных компаниях