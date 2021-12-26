ГИБДД напоминает псковичам об опасности зимней дороги

16:32, 26 декабря 2021, ПАИ

Предельную осмотрительность на дороге просят соблюдать водителей в ГИБДД в связи с погодными условиями. Об этом сообщает УМВД России по Псковской области.

Госавтоинспекция области призывает автолюбителей быть внимательными и собранными, прогнозировать дорожную ситуацию и поведение других участников дорожного движения.

В ведомстве упоминают о важности выбора скоростного режима в соответствии с условиями зимней дороги, соблюдения дистанции при движении, внимания к техническому состоянию транспорта.

«Будьте взаимно вежливыми с другими участниками дорожного движения! И, по возможности, отложите свою поездку на личном автотранспорте во время сильного снегопада и гололедицы», - говорится в сообщении.