Псковичи помогли убрать снег на территории приюта для животных «Шанс»
Псковская зоозащитная организация «Шанс» обратилась сегодня за помощью к горожанам. Псковичи быстро отреагировали на сообщение о том, что приют засыпало снегом, которое появилось утром в сообществе организации в социальной сети «ВКонтакте».
Приют, в котором содержится более двухсот собак, из-за осадков регулярно нуждается в помощи волонтёров, но не всегда её получает.
«Приют снова засыпало снегом. Зима в этом году нас не щадит. Пожалуйста! Приезжайте, помогите расчистить дорожки для проезда телег с кашей для собак!» – обратилась организация к подписчикам.
Как объяснили в «Шансе», почти 400 литров каши для 236 собак развозится на трёх стальных телегах.
«Колёса вязнут, телеги с кашей адски тяжёлые, а по снегу их вообще не сдвинуть, совсем! Собаки останутся голодными!» – говорилось в сообщении.
Спустя два часа после публикации «Шанс» сообщил, что проблема решена: «Друзья, спасибо! Многие откликнулись, снег оперативно почищен!»
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