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Культура

Выставка ватной ёлочной игрушки открылась в Пскове

Фото Псковской городской библиотеки.

В Центральной библиотеке Пскова открылась выставка ватной ёлочной игрушки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В библиотеке на Конной открылась выставка винтажной игрушки Ольги Горячевой «Волшебный ларец». Это первая персональная выставка мастера, на ней представлены ёлочные украшения, созданные по старинной технологии – из клейстера и ваты. Они продолжают давнюю новогоднюю традицию: первые подобные игрушки появились в XVIII веке. 

«Как-то перед Новым годом я просматривала ленту новостей, и на глаза попались Снегурочка и Дед Мороз из ваты, – рассказывает Ольга Горячева. – Вспомнила, что давным-давно, в детстве, у меня были такие же, а сейчас подобные игрушки можно найти только в комиссионках. Стала думать, можно ли сделать такие игрушки самой, и оказалось, что мастер-классов в Сети море! Так, подумала я, проволока, вата, фольга, краски и крахмал в доме есть, нужно пробовать! Результат приятно удивил».

В коллекции у Ольги Горячевой сказочные персонажи, герои мультфильмов, фантазийные куклы. Выставку её работ можно посетить в библиотеке на Конной до 20 января.

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