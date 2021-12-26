Электронные паспорта начнут выдавать россиянам в январе 2023 года

16:00, 26 декабря 2021, ПАИ

МВД планирует начать выдавать россиянам электронные паспорта в январе 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Медиа.

Россияне с начала 2023 года смогут получать электронные паспорта, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Документ будет представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации. Как отмечают в издании со ссылкой на ведомство, кроме основной информации паспорт сможет содержать отпечатки пальцев двух рук, а также электронную подпись, если пожелает владелец. Кроме того, к документу привяжут мобильное приложение с QR-кодом, которым в ряде случаев россияне смогут воспользоваться вместо основного средства идентификации.

«С юридической точки зрения паспорт с электронным носителем информации будет иметь такой же статус, как и действующий бумажный», – отметила начальник ГУВМ МВД.

Количество оформляемых пластиковых удостоверений личности будет зависеть от желания граждан, рассказала Валентина Казакова.