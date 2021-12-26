Женщина пострадала в результате лобового столкновения автомобилей в Псковском районе

14:29, 26 декабря 2021, ПАИ

Лобовое столкновение автомобиля «Форд» и микроавтобуса «Фольксваген» произошло в Псковском районе. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП случилось на десятом километре от Моглино в сторону Старого Изборска после поворота на деревню Красная Репка. В результате один из автомобилей улетел в кювет.



Пострадала женщина - водитель автомобиля «Форд». Сейчас ей оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации. На месте ДТП работают пожарное подразделение, бригада скорой помощи, спасатели аварийно-спасательной службы. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.