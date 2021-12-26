Снег и мороз до 10 градусов ожидают в Псковской области днём 27 декабря

17:59, 26 декабря 2021, ПАИ

Снежный день с температурой до -10 градусов прогнозируют в регионе завтра, 27 декабря. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В понедельник ночью температура по области опустится до -15…-10 градусов, днём составит примерно -10…-5 градусов.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью повсеместно, днём местами пройдёт небольшой снег.