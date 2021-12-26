Юным псковским шахматистам вручили сладкие призы за победу в турнире среди команд второклассников
В преддверии новогодних праздников руководители Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов и Александр Шпак посетили две городские школы Пскова и вручили юным шахматистам грамоты, медали и сладкие призы за победы на городском и областном этапах всероссийского турнира среди команд второклассников. Об этом сообщили в Федерации шахмат Псковской области.
Дмитрий Шахов отметил, что в связи с пандемией коронавируса в начале года было очень трудно проводить детские соревнования, тем более торжественно вручать награды и призы, но сегодня представилась возможность лично прийти в школу и поздравить лучшую среди второклассников команду России.
В МБОУ «Средняя образовательная школа № 17 им. Валерия и Анатолия Молотковых» директор Светлана Алексеева и учитель шахматного всеобуча Светлана Пошибайлова показали гостям специализированный кабинет, где второклассники обучаются шахматам. В этом кабинете установлены ноутбуки, которые были вручены школе за победу в областном конкурсе Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко несколько лет назад.
Поздравляя с заслуженными наградами юных шахматистов, Александр Шпак и Дмитрий Шахов особо отметили ведущую роль учителя шахмат Светланы Пошибайловой, которая уже неоднократно приводила к победам своих воспитанников на различных соревнованиях и конкурсах, а также пожелали ребятам продолжать заниматься шахматами уже в спортивных кружках и секциях.
«Я с большим удовольствием хочу поблагодарить руководство школы за то, что созданы хорошие условия для шахматного досуга и образования детей, а учителей шахматного всеобуча – за то, что они отдают своим воспитанникам все свои знания, вкладывают в них свою душу», — сказал Дмитрий Шахов.
Директор школы Светлана Алексеева подтвердила возможность принимать и проводить различные городские соревнования по шахматам среди школьников и заверила руководство областной Федерации шахмат, что их школа готова обеспечить условия, соответствующие всем требованиям.
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Юным псковским шахматистам вручили сладкие призы за победу в турнире среди команд второклассников