Новогоднее закулисье. «Псковский телеграм Online» выйдет утром последнего понедельника года
Видеопроект «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 27 декабря, в 9:00. Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят, что нас ждёт в последние дни уходящего 2021 года, которые, кажется, будут не менее насыщенными, чем любые другие будние дни.
В этот раз программа выйдет в эфир в «семейном» кругу, а в гостях побывают представители большой команды Псковского агентства информации.
«Псковский телеграм Online» – видеопроект Псковского агентства информации о событиях предстоящей недели. Программа выходит в прямой эфир на портале Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ, в Telegram-канале «Псковские новости», а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Предыдущий выпуск проекта смотрите здесь
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