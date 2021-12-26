Новогоднее закулисье. «Псковский телеграм Online» выйдет утром последнего понедельника года

18:28, 26 декабря 2021, ПАИ

Видеопроект «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 27 декабря, в 9:00. Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят, что нас ждёт в последние дни уходящего 2021 года, которые, кажется, будут не менее насыщенными, чем любые другие будние дни.

В этот раз программа выйдет в эфир в «семейном» кругу, а в гостях побывают представители большой команды Псковского агентства информации.

«Псковский телеграм Online» – видеопроект Псковского агентства информации о событиях предстоящей недели. Программа выходит в прямой эфир на портале Псковского агентства информации, в YouTube-канале ПАИ, в Telegram-канале «Псковские новости», а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Предыдущий выпуск проекта смотрите здесь