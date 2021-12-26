Эксперты заявили, что эффективность прививки от ковида падает на 40% через пять месяцев
Эффективность вакцинации от коронавируса падает чуть более чем на 40 % через пять месяцев после введения второй дозы. Об этом сообщил Высший институт здоровья Италии.
Отмечается, что через 150 дней после завершения цикла вакцинации эффективность препаратов в предотвращении заболевания снижается с 71,5 до 30,1 %.
Кроме того, эффективность вакцинации в предотвращении тяжёлого протекания заболевания при заражении остаётся высокой: 92,7 % у тех, кто был привит менее пяти месяцев назад, и 82,2 % у тех, кто был привит более 150 дней назад.
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Эксперты заявили, что эффективность прививки от ковида падает на 40% через пять месяцев