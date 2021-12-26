Пресс-секретарь президента РФ: В 2022 году мир ждут новые волны пандемии

19:03, 26 декабря 2021, ПАИ

В наступающем 2022 году мир ждёт ещё несколько волн пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что с точки зрения экономики Россия уже «вылезла из ковидной ямы». Песков напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что правительству пора постепенно переходить от антикризисного менеджмента к системной работе по обеспечению экономического рывка.

Кроме того, он сообщил, что, несмотря на трудности, реально располагаемые доходы населения стали расти.

Пресс-секретарь главы государства признал, что инфляция во многом нивелирует этот рост. И это, по его словам, «большая головная боль» для российского правительства.

Он добавил, что власти России продолжают оказывать помощь тем, кто больше всего в ней нуждается, а также работать над ситуацией в сфере демографии.