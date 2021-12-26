Врач назвала болезнь, проявляющуюся из-за новогодних застолий
Риск развития цирроза печени может увеличиться из-за новогодних застолий. Об этом сообщила врач – гастроэнтеролог-гепатолог Ольга Аришева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она отметила, что в период праздников значительно возрастает число пациентов с этой болезнью.
Врач подчеркнула, что при появлении боли, рвоты (иногда она бывает неукротимой), выраженной диареи или, наоборот, отсутствия стула, повышения температуры, пожелтения глаз необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Аришева посоветовала во время застолий соблюдать умеренность, а также не сочетать алкоголь с жирной и острой пищей.
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