Эксперт заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» начал вытеснять «дельту»
Новый штамм коронавируса «омикрон» начинает вытеснять «дельту», заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире телеканала «Россия-1».
Он отметил, что такая динамика видна в Дании, Норвегии, Великобритании, США.
Однако специалист опроверг мнение о том, что омикрон-штамм может стать «живой вакциной».
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