Эксперт заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» начал вытеснять «дельту»

21:13, 26 декабря 2021, ПАИ

Новый штамм коронавируса «омикрон» начинает вытеснять «дельту», заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что такая динамика видна в Дании, Норвегии, Великобритании, США.

Однако специалист опроверг мнение о том, что омикрон-штамм может стать «живой вакциной».