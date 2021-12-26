Чем опасно халатное обращение с просроченной банковской картой, рассказал юрист

21:41, 26 декабря 2021, ПАИ

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал в беседе с агентством «Прайм», что просроченную банковскую карту нельзя просто выбросить, перед этим ее следует разрезать.

Он подчеркнул, что в противном случае мошенники могут получить доступ к информации, которая хранится на карте, к примеру, номеру счета. Информацию содержат цифровые и буквенные коды, магнитная полоса и голограммы — их и требуется уничтожить.

Кроме того, необходимо закрыть счет, к которому карта привязана, особенно если карта кредитная, так как условия обслуживания счета могут пролонгироваться автоматически, и тогда за его обслуживание нужно будет платить. А если денег на счету нет, будут начисляться штрафы.

Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на то, что при увольнении с работы за обслуживание бывшей зарплатной карты нужно будет платить самостоятельно, так что сразу после ухода с работы карту необходимо сразу же закрыть.

Также, по мнению Гусятникова, при закрытии карты стоит получить справку из банка об отсутствии задолженности.