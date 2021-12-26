В 2022 году состоится конкурс по мемориализации упавшего после урагана «Тургеневского дуба»
В 2022 году состоится конкурс по мемориализации упавшего после урагана «Тургеневского дуба», главной реликвии усадьбы матери писателя Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове в Орловской области, пишет ТАСС со ссылкой на директора государственного мемориального и природного музея-заповедника И. С. Тургенева Сергея Ступина.
Отмечается, что конкурсу планируется придать статус всероссийского или международного.
200-летний «Тургеневский дуб», посаженный писателем Иваном Тургеневым, 30 ноября 2021 года упал из-за урагана. Несмотря на полученные повреждения, дуб представит Россию в 2022 году на конкурсе «Европейское дерево года».
В связи с этим встал вопрос о мемориализации ствола «Тургеневского дуба». Директор музея отметил, что около 9 м ствола дерева удалось сохранить. Поэтому было решено объявить конкурс, в котором его участники предложат, как мемориализовать дуб и в каком виде этот арт-объект выставить на поляну.
В настоящее время решается вопрос о придании конкурсу всероссийского или международного статуса, также прорабатывается регламент отбора лучших эскизных проектов. В ближайшее время ствол «Тургеневского дуба» планируется отправить на хранение - ствол дерева пройдет процесс «консервации» в течение года.
Как планируете провести новогодние каникулы?
Иммунолог сообщил о риске наступления смерти через несколько месяцев после излечения от COVID-19
В 2022 году состоится конкурс по мемориализации упавшего после урагана «Тургеневского дуба»
27 воспитанников спортивных школ Псковской области побывали на шоу «Легенды спорта. Первые»