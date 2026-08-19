38 проектов в Опочецком районе получили более 14 млн рублей грантовой поддержки
Депутат Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих вместе с главой Опочецкого муниципального округа Юрием Ильиным посетил два объекта, благоустроенных при участии территориальных общественных самоуправлений. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В деревне Глубокое активисты ТОС «Парк Возрождение» завершили капитальный ремонт водонапорной башни и водопроводных сетей в рамках проекта «Доступная вода!». Здесь установили новый шкаф управления насосом, заменили трубы, отремонтировали башню и оборудовали ограждение водоохранной зоны. В результате жители получили бесперебойное снабжение чистой водой.
В деревне Лаптево ТОС «Лидер» занялся благоустройством местного парка. Там появились новые скамейки, а территория рядом с воинским захоронением была оборудована для проведения мероприятий и отдыха жителей.
Как отметил Игорь Дитрих, подобные проекты – лишь часть работы ТОС Опочецкого округа. В этом году 38 проектов от района стали победителями регионального конкурса, получив в общей сложности более 14 млн рублей грантовой поддержки.
Дитрих, который входит в комиссию Законодательного Собрания по вопросам ТОС, подчеркнул, что территориальные общественные самоуправления позволяют жителям самостоятельно определять приоритетные задачи своих населённых пунктов и привлекать финансирование на их решение.
Депутат поблагодарил активистов за инициативность, работу и вклад в развитие своих деревень и выразил готовность продолжать совместную работу.
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