Ежедневную помощь соцработника на дому могут получить участники СВО в Псковской области

12:41, 19 августа 2026, ПАИ

Ежедневную помощь социального работника на дому могут получить участники СВО, рассказала на брифинге в медиацентре ПАИ министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.

Такую поддержку можно получить по системе долговременного ухода. «Человек может помогать по хозяйству: готовить, следить за здоровьем, организовывать уход. Причём помощником может быть кто-то из ближайшего круга: родители, жёны, друзья. Мы бесплатно обучаем этому», – уточнила министр.

Ольга Евстигнеева уточнила, что под каждого нуждающегося в поддержке соцработника разрабатывается индивидуальная программа предоставления соцуслуг на определённое количество часов – в зависимости от тяжести состояния.

Сейчас на домашнем обслуживании из числа участников СВО находятся четверо человек.

Ранее сообщалось, что участники СВО и их семьи в Псковской области могут воспользоваться 47 мерами поддержки.