Ежедневную помощь соцработника на дому могут получить участники СВО в Псковской области
Ежедневную помощь социального работника на дому могут получить участники СВО, рассказала на брифинге в медиацентре ПАИ министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.
Такую поддержку можно получить по системе долговременного ухода. «Человек может помогать по хозяйству: готовить, следить за здоровьем, организовывать уход. Причём помощником может быть кто-то из ближайшего круга: родители, жёны, друзья. Мы бесплатно обучаем этому», – уточнила министр.
Ольга Евстигнеева уточнила, что под каждого нуждающегося в поддержке соцработника разрабатывается индивидуальная программа предоставления соцуслуг на определённое количество часов – в зависимости от тяжести состояния.
Сейчас на домашнем обслуживании из числа участников СВО находятся четверо человек.
Ранее сообщалось, что участники СВО и их семьи в Псковской области могут воспользоваться 47 мерами поддержки.
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