В МЧС Псковской области дали советы по защите детей от огня

12:51, 19 августа 2026, ПАИ

Проводить регулярные беседы с детьми о пожарной безопасности рекомендуют специалисты ГУ МЧС России по Псковской области в своём канале в MAX.

Чтобы защитить ребёнка, необходимо объяснять ему, какую опасность таит в себе это природное явление. Эксперты напоминают, что хранить спички и зажигалки нужно в недоступных для детей местах.

Также родителям следует установить датчики дыма и проверить их работоспособность, разработать план эвакуации на случай пожара и проводить регулярные тренировки с детьми.

«Покажите детям, как пользоваться огнетушителем, и объясните, когда его можно применять. Следите за тем, чтобы дети не играли с электроприборами и не подключали их самостоятельно», – добавили в ведомстве. Не допускайте игр с огнём, таких как поджигание бумаги или листьев. На природе научите детей правильно обращаться с костром и другими источниками огня.

«Будьте примером для детей в соблюдении правил пожарной безопасности», – заключили специалисты ГУ МЧС России по Псковской области.