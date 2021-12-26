Кардиолог развеяла миф о том, что при отказе от курения у людей возникают проблемы со здоровьем

23:37, 26 декабря 2021, ПАИ

При отказе от курения у людей часто начинают меняться показатели давления и пульса, однако вредных последствий для здоровья нет, заявила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Она отметила, что курение для некоторых людей является способом подавить тревожность, страх и фоновое беспокойство. Отказ от курения может вызвать такие последствия, как изменение показателей давления пульса, потому что больше нет «таблетки от страха».

Кардиолог добавила, что считает ошибочным мнение о наличии вредных побочных эффектов от отказа от пагубной привычки.

Она подчеркнула, что при отказе от курения, наоборот, улучшается здоровье: замедляется рост бляшек в сосудах, снижается риск развития инфаркта и инсульта.

Кореневич рекомендовала обсудить с психотерапевтом причины тревожности, прежде чем отказаться от курения.