День спасателя отмечается в России 27 декабря

07:00, 27 декабря 2021, ПАИ

27 декабря в России отмечается День спасателя. Праздник был установлен указом президента России от 26 декабря 1995 года, пишет calend.ru.

Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей.

Необходимость создания МЧС в России была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и эпидемического характера.

Основную роль при проведении поисково-спасательных работ играют спасатели МЧС, ведь они первые там, где людям нужна помощь. Они постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду.

Российские спасатели в числе первых приходят на помощь зарубежным странам, которые нуждаются в помощи. Они также оказывают содействие иностранным государствам в очистке территорий от взрывоопасных предметов.

День спасателя в России отмечают проведением различных торжественных мероприятий и праздничных концертов.

Напомним, День гражданской обороны МЧС России отмечается ежегодно 4 октября.