Международный день противоэпидемической готовности отмечается сегодня

08:00, 27 декабря 2021, ПАИ

На 36-м пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН, проходившем 7 декабря 2020 года, была принята резолюция (A/RES/75/27) об учреждении новой памятной даты 27 декабря – международного дня противоэпидемической готовности, пишет calend.ru.

Новое заболевание оказалось настоящей глобальной проблемой современности, которая отодвинула на второй план другие глобальные проблемы. Отдельным острым вопросом стало отсутствие готовности некоторых государств к совместному поиску вакцины и принятию ряда однородных и одновременных противоэпидемических мер вследствие политических подоплёк.

Мероприятия, приуроченные к этой дате, должны быть направлены на просвещение населения в вопросах профилактики эпидемических заболеваний, разъяснение людям важности и необходимости прививочной кампании, выработку совместных межгосударственных мер по борьбе с пандемией и шаги по предотвращению распространения возможных аналогичных заболеваний.