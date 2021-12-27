В Пскове водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП

08:47, 27 декабря 2021, ПАИ

В Пскове 24 декабря около 11:10 неизвестный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Неустановленный водитель сбил 11-летнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Советской Армии, 148. После этого водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП ребёнок получил ушибы. В правоохранительные органы сообщение об аварии поступило из больницы, где осматривали пострадавшего.

Пресс-служба УМВД России призывает граждан в случае возникновения ДТП незамедлительно обращаться в полицию, особенно в тех случаях, когда водитель скрылся с места происшествия.