Водитель задним ходом сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Локне

09:03, 27 декабря 2021, ПАИ

Водитель задним ходом сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 26 декабря в 11:40 на улице Первомайской около дома №64 в поселке Локня.

37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 при движении задним ходом совершил наезд на 77-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила различные травмы и была доставлена в больницу.

Водитель с места ДТП скрылся, однако впоследствии был разыскан.