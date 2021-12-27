Водитель задним ходом сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Локне
Водитель задним ходом сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Авария произошла 26 декабря в 11:40 на улице Первомайской около дома №64 в поселке Локня.
37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 при движении задним ходом совершил наезд на 77-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила различные травмы и была доставлена в больницу.
Водитель с места ДТП скрылся, однако впоследствии был разыскан.
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