Водитель и пассажир ГАЗа пострадали после столкновения с автовозом
Водитель и пассажир ГАЗа пострадали после столкновения с автовозом, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Авария произошла 24 декабря в 20:40 на 373-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Пушкиногорском районе.
44-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz 834 с прицепом KAESSDOHRER выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 473200 под управлением 51-летнего гражданина. В результате аварии травмы получили пассажир и водитель ГАЗа.
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