Водитель и пассажир ГАЗа пострадали после столкновения с автовозом

09:14, 27 декабря 2021, ПАИ

Водитель и пассажир ГАЗа пострадали после столкновения с автовозом, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 24 декабря в 20:40 на 373-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Пушкиногорском районе.

44-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz 834 с прицепом KAESSDOHRER выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 473200 под управлением 51-летнего гражданина. В результате аварии травмы получили пассажир и водитель ГАЗа.