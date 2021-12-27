28 декабря пройдёт заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19
28 декабря состоится заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил советник губернатора по СМИ Антон Сергеев в прямом эфире девятого выпуска видеопроекта «Псковский телеграм Online» 27 декабря.
По его словам, предполагается, что ужесточения действующих ограничений не будет. Возможны небольшие корректировки в строну смягчения.
С Указом губернатора Псковской области «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
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