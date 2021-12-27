10 человек пострадали и один погиб в ДТП в Псковской области за неделю

09:34, 27 декабря 2021, ПАИ

Десять человек пострадали и один погиб в девяти ДТП в Псковской области за неделю, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

За период с 20 по 26 декабря выявлено 19 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. За это времени сотрудники ГИБДД УМВД России по Псковской области пресекли 1791 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения.

В ГИБДД отметили, что частой причиной аварий являются управление транспортным средствами в состоянии алкогольного опьянения и превышение скоростного режима. Также участникам дорожного движения напоминают о необходимости быть осторожными на дороге в связи с ухудшением погодных условий.