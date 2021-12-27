Более 280 млн человек в мире заразились COVID-19

09:39, 27 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на утро 27 декабря в мире зарегистрировано 280 341 543 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 416 870 человек. Количество выздоровевших – 250 416 496.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 53 222 424. В этой стране от коронавируса умерли 837 854 человека, выздоровело – 41 031 018.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 392 020 человек, 9 259 771 пациент выздоровел, 304 218 – умерло.