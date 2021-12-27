За разбойное нападение пскович отправится в колонию на пять лет

09:45, 27 декабря 2021, ПАИ

Житель Пскова отправится в колонию за разбойное нападение в Палкинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В феврале 2021 года 45-летний житель Пскова приехал к ранее ему знакомому мужчине, проживающему в одной из деревень Палкинского района. Угрожая потерпевшему ножом, он потребовал отдать ему 5 000 рублей. Потерпевший отдал деньги, а мужчина скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, а именно разбое, то есть нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья и применением предмета, используемого в качестве оружия.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности в том числе за аналогичные преступления, имеет отрицательные характеристики по месту жительства. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.