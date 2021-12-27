О правилах нахождения на приграничной территории напомнили жителям Псковской области

10:16, 27 декабря 2021, ПАИ

В преддверии новогодних и праздничных дней Пограничное управление ФСБ России по Псковской области напоминает гостям и жителям региона, планирующим посетить приграничные районы Псковской области, о необходимости соблюдения на приграничной территории правил пограничного режима, утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года № 454. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области.

«Об утверждении Правил пограничного режима» (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с указанными Правилами въезд (проход) в пограничную зону, а также ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне разрешены только при наличии документов, удостоверяющих личность, пропусков и разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность.

Гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства в приграничных районах: Гдовском, Печорском, Палкинском, Псковском (исключая г. Псков), Пыталовском, Красногородском, Себежском, Невельском, Усвятском, можно въезжать в пограничную зону на всей территории Псковской области по паспорту гражданина России (пропуск оформлять не требуется).

Пропуск в пограничную зону, а также разрешение на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне выдается пограничным органом или подразделением пограничного органа:

- гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию в Псковской области, - на срок, указанный заявителем, но не более чем на 3 года;

- другим категориям граждан - на срок, указанный заявителем, но не более чем на 1 год.

Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой административную ответственность в виде предупреждения или административного штрафа. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, помимо этого, предусмотрено административное выдворение за пределы Российской Федерации.

Заявление на пропуск в пограничную зону можно подать в форме электронных сообщений на адрес электронной почты

Пограничного управления – pu.pskovobl@fsb.ru, через интернет-портал «Госуслуги», путем направления почтовых отправлений в адрес

Пограничного управления: индекс 180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 113,

а также личного обращения в бюро пропусков Пограничного управления, режим работы: понедельник, среда, пятница с 10.00 до 13.00.

Бланки заявлений можно найти в приказе ФСБ России

от 3 марта 2021 года № 89 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательную и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен пограничный режим».

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обращаться по телефонам:

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области: 8 (8112) 69-82-67, 69-82-51 (бюро пропусков)

Отдел в г. Печоры: 8 (81148) 2-42-20 (дежурный).

Отдел в г. Пыталово: 8 (81147) 2-18-05 (дежурный).

Отдел в г. Себеже: 8 (81140) 2-27-97 (дежурный).

Отделение в г. Невель: 8(81151) 2-14-62 (дежурный).